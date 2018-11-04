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Hakkari'de 59 yaşındaki kaleci gençlere taş çıkarttı

Amatör Liginde mücadele eden Hakkari İl Özel İdaresi Takımının kalecisi lisanslı sporcu 59 yaşındaki Nihat Gürsel Atay, performansıyla gençler taş çıkarttı.

İHA | 04.11.2018 - 15:27..
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Merzan Futbol Sahasında Hakkari’nin şampiyon adaylarından Hakkari Gençlik ve Sportif Faaliyetler Futbol Takımı ile İl Özel İdaresi Takımı karşı karşıya geldi.

Yaşı ilerlemiş olmasına rağmen büyük bir heyecanla kaleye atılan toplara müdahale eden Nihat Gürsel Atay, herkesin sevgisini kazandı. AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve beraberindeki sporcular da maç sonrası kaleci Nihat’ı kutlayarak, başarıların devamını dilediler.

Hakkari'de 59 yaşındaki kaleci gençlere taş çıkarttı

"SPORUN YAŞI YOK"

Evli ve 3 çocuk babası olan kaleci Nihat Gürsel Atay, 20 yıl amatör lig takımlarında kalecilik yaptığını söyledi. Nihat Gürsel Atay, “Küçükken hep top oynardım. Yaklaşık 20 yıl amatör ligde kalecilik yaptım. 10 yıl ara verdim, tekrar sahalara geri döndüm. Şimdi Hakkari İl Özel İdaresi Takımının kaleciliğini yapıyorum. Gençlikte çok başarılı bir kaleciydim. Sporu seviyorum. Sporun yaşı yoktur.” dedi.

Hakkari'de 59 yaşındaki kaleci gençlere taş çıkarttı

"LİSANSINI YAPTIK"

Hakkari İl Özel İdaresi Takımı Kulüp Başkan Yardımcısı Murat Taş ise, kaleci Nihat’ın 59 yaşında olduğunu belirterek, “Nihat ağabey, bize ve sporcularımıza ağabeylik yapmaya geldi. Bizde kendisinin lisansını yaptık. İl Özel İdaresi Takımına aldık. Yaşı bizim için önemli değil, bizim için önemli olan spora olan bakışı, spora olan sevdası ve gelip buradaki sporculara ağabeylik yapması, galibiyetlerin en güzelidir. Bu örnek olacak bir durumdur. Geçen gün Hakkarigücü Kadın Futbol Takımımız, Beşiktaş gibi büyük bir takımla berabere kalarak bizi gururlandırdı. Bugün Hakkari ikinci bir gururunu yaşıyor. Nihat gibi ağabeylerin gelip bize destekte bulunmalarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Bizim için yaşın önemi yoktur, spora olan sevgisidir.” şeklinde konuştu.

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