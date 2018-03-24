Hakkari'de alt yapı çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçede hazırlıklarını tamamlayan yüklenici firmalar, ekip ve ekipmanlarını çalışmaların yapılacağı bölgelere yönlendirdi.

BÖLGEDE HİZMET YARIŞI

Söz konusu projelerinin daha erken bitirilmesi için çalışmalarına hız veren ekipler, farklı noktalarda iş makineleriyle kazı çalışması, boru döşeme ve içme suyu için getirilen boruları kullanmaya hazır hale getirmek için kaynak işlemi yaptı.

SU DEPOSU İNŞAATI

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan ile Küçük Sanayi Sitesi arkasındaki dağlık alanda yapılan su deposu inşaatında incelemelerde bulundu.

Burada yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Kaşıkçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin geçen sene yapılan çalışmalarla şantiye alanına döndüğünü söyledi.

"SU DEPOSU 200 BİN NÜFUSA HİTAP EDECEK"

Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Kaşıkçı, şöyle konuştu:

"Bu yıl yapılan hizmetlerin, yapılan çalışmaların meyvelerinin alındığı bir yıl olacak. Kanalizasyonda dört firmamız şuanda çalışmalarına tekrar başladı. Yüzde 80'ler seviyesindeler. Temmuz ayı itibarı ile kanalizasyonu tamamlamak istiyoruz. İçme suyunda firmamız yüzde 70'lere yakın bir oranda geçen sene çalışmalarını tamamlamıştı. Bu yıl kalan kısmı tamamlayacağız. Kanalizasyonu temmuz ayı itibarıyla kullanmak istiyoruz. Aynı şekilde temiz suyu, yeni şebekemizi de temmuz, ağustos ayı itibarıyla kullanmak istiyoruz."

Kaşıkçı, ilçede yapımına başlanan su deposunun 200 bin nüfusa hitap edecek şekilde tasarlandığını dile getirdi.

"YÜKSEKOVA İLK DEFA BÖYLE BÜYÜK BİR SU DEPOSUNA KAVUŞUYOR"

Deponun 3 bin metrekarelik alanda inşa edildiğini anlatan Kaşıkçı, "Yüksekova tarihinde ilk defa böyle büyük bir su deposuna kavuşuyor. Burası da tamamlandığı zaman Yüksekova'ya yeni hattımızdan, şebekemizden suyu vermiş olacağız." diye konuştu.