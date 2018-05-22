Hakkari'de AT-4 tanksavar silahı ele geçirildi

Yurt genelinde terör operasyonlarına devam eden Mehmetçik, Yüksekova'da PKK'lı teröristlerle çatışmaya girdi. Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri, girilen çatışma sonrası AT-4 tanksavar silahı ele geçirdi.
MÜHİMMATLARI BIRAKIP KAÇTILAR
Teröristlerle girilen çatışmada askerlerimiz yara almadan operasyonu tamamladı. Olay yerinden ellerindeki mühimmatları bırakarak kaçan PKK militanlarının kullandığı AT-4 tanksavar silahına el koyuldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada; "Yüksekova sınır bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetlerinde bölgede yakın zaman önce yaşanan çatışmalarda teröristlerce kullanılan bir AT-4 tanksavar silahı bulunmuştur." ifadelerine yer verildi.