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Hakkari'de AT-4 tanksavar silahı ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaptığı terör operasyonunda AT-4 tanksavar silahı buldu.

Haber Merkezi | 22.05.2018 - 22:06..
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Yurt genelinde terör operasyonlarına devam eden Mehmetçik, Yüksekova'da PKK'lı teröristlerle çatışmaya girdi. Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri, girilen çatışma sonrası AT-4 tanksavar silahı ele geçirdi.

Hakkari'de AT-4 tanksavar silahı ele geçirildi

MÜHİMMATLARI BIRAKIP KAÇTILAR

Teröristlerle girilen çatışmada askerlerimiz yara almadan operasyonu tamamladı. Olay yerinden ellerindeki mühimmatları bırakarak kaçan PKK militanlarının kullandığı AT-4 tanksavar silahına el koyuldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada; "Yüksekova sınır bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetlerinde bölgede yakın zaman önce yaşanan çatışmalarda teröristlerce kullanılan bir AT-4 tanksavar silahı bulunmuştur." ifadelerine yer verildi.

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