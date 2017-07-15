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Hakkari'de CHP'den 15 Temmuz şehitlerine anma

Cumhuriyet Halk Partisi Hakkari İl Teşkilatı, 15 Temmuz Şehitleri anısına Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

15.07.2017 - 15:22
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CHP Hakkari İl Teşkilatı, eski Valilik binası önündeki Atatürk anıtına 15 Temmuz şehitleri ve gazilerin anısına, üzerinde '249 şehit ve gazilerimizin anısına' yazılı çelenk bıraktı. CHP Hakkari il Başkanı Aytekin Karahanlı, 15 Temmuz darbesini halk olarak asla unutmayacaklarını belirtti.

ANITA ÇELENK BIRAKILDI

15 Temmuz FETÖ darbe kalkışmasının halkın güçlü iradesiyle geri püskürtülerek engellendiğini ifade eden Karahanlı, "15 Temmuz'un birinci yıl dönümünde CHP olarak Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla tüm illerde  olduğu gibi Hakkari ilimizde de CHP olarak şehitlerimizi anmak için Atatürk anıtına çelenk bıraktık. Darbe gecesinde şehit olan 249 şehidimizi rametle anıyoruz, gazilerimize şükran borçluyuz" dedi.

Hakkari'de CHP'den 15 Temmuz şehitlerine anma

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