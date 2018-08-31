Bir baba ve down sendromlu oğlunun kavuşma anı

1 Antalya'da yeni rekor: 9 milyon turist Turizmde bu yıl rekor üstüne rekor kıran Antalya'ya havayoluyla gelen turist sayısı 9 milyon 62 bin 84'e ulaştı. Turizmde en iyi yıl olan 2014'ün aynı dönemine göre de 491 bin kişilik artış oldu.

2 Elpek bezi dokumacılığını geleceğe aktarıyor Nilgün Efes, yüzlerce yıldır keten liflerinden üretilen ve el dokumasının en önemli örnekleri arasında yer alan elpek bezi dokumacılığını gelecek kuşaklara taşıyor.

3 Rize’de havacılık lisesi açıldı Rize'nin Pazar ilçesinde Sivil Havacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açıldı. 2018 2019 eğitim öğretim yılında iki şube ile eğitime başlayacak okul için bina yapılacak.

4 İsrail’de dört gün ne yaptım: Tel Aviv gezi rehberi Önce Miami edasına vurulduğum başkent Tel Aviv’e, oradan da eski şehir Yaffa’ya gittim. Şekel’le aramız bozuk ama İsrail, beni çok şaşırttın.

5 Hakkari'de PKK'dan EYP'li tuzak: 1 şehit Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit düştü.

6 İlber Ortaylı: Atatürk'ün dublörü vardı diyorlar İlber Ortaylı canlı yayında Mustafa Kemal Atatürk'ün dublörü olduğunu ve bunun belgelenemediği için konuşulmadığını söyledi.