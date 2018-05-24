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Hakkari'de iki korucu şehit oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Kayalar bölgesinde göreve giden korucuları taşıyan aracın geçişi sırasında EYP patladı. İlk belirlemelere göre 2 korucu şehit oldu, 3 korucu yaralandı.

DHA | 24.05.2018 - 10:18..
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Olay, 08.30 sıralarında, Şemdinli ilçesine 45 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Kayalar bölgesi kırsalında meydana geldi.

PATLAYICI İNFİLAK ETTİ

Görev değişimi için bölgeye giden güvenlik korucularının taşındığı kamyonetin geçişi sırasında, PKK'lı teröristerin yola önceden tuzakladığı patlayıcı infilak etti.

ŞEHİTLER AKRABA

Patlama sonucu ilk belirlemelere göre, akraba oldukları belirtilen korucular Fehmi ve Ayhan Özer şehit olurken, Şerif, Osman ile Cevher Özer de yaralandı. Yaralı korucular, bölgeye gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Teröristlerin yakalanması için bölgede başlatılan hava destekli operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

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