Hakkari'de kayak sporuna yatırımlar devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığınca kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'nda yapılan ve 2010 yılında hizmete sunulan kayak merkezi, hayata geçirilen yatırımlarla özellikle hafta sonları gençler için eğlence merkezi haline geldi.

BÖLGE TERÖRDEN TEMİZLENDİ

Geçmiş yıllarda bölgede yaşanan terör saldırıları nedeniyle vatandaşların ilgi göstermediği kayak merkezi, huzurun hakim olmasıyla hafta sonları yaklaşık 3 bin kişiyi ağırlıyor.

11 MİLYON LİRALIK YENİ YATIRIM

Kış sporlarına ilginin arttığı Hakkari'de bu konuda önemli yatırımlar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Merga Bütan Kayak Merkezi'ne 11 milyon liraya mal olacak 4'lü telesiyej yapılacak.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, AA muhabirine, yapılan hizmetlerle vatandaşların kayak merkezine ilgisinin arttığını anlattı.

ŞİMDİYE KADAR 16 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPILDI

Hizmete girdiği ilk yıllarda "babylift" ile başlayıp konteyner ve barakalarla desteklenen kayak merkezine, kayak evi, kafe, restoran, teleski ve kamulaştırmayla 16 milyon liralık yatırım yapıldığını belirten Güldal, "Sayın Valimizin katkıları ile geçen hafta Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nda (DAKA) sözleşmesini imzaladığımız ve 11 milyon liraya mal olacak 4'lü telesiyej projesinin önümüzdeki aylarda ihalesini gerçekleştirerek ilkbaharda inşallah yapımına başlayacağız. Bununla birlikte kayak merkezimize 27 milyon lira harcamış olacağız." diye konuştu.

5 BİN KİŞİYE HİZMET VERİLECEK

"Dörtlü telesiyejin hizmete girmesiyle yaklaşık 4-5 kilometrelik pistlerimiz olacak. Kot farkı yaklaşık 500 metre olan uluslararası bir pistimiz ortaya çıkıyor ve uluslararası yarışmaları burada yapabiliriz." diyen Güldal, şunları kaydetti: "Biz telesiyejimizi, kayak evimizi, kafeterya ve restoranımızı yaptıktan sonra ilgi ve alaka çoğaldı. Halk hizmet gördükçe gelmeye başladı. Hakkari'nin değişik bölgelerinden, ilçelerinden ve çevre illerden gelen misafirlerimiz var. Buradaki hizmeti gördükçe inşallah daha çok talep olacak. Biz 4'lü telesiyeji yaptığımızda hafta sonları 2-3 bin kişiyi ağırladığımız kayak merkezimizde artık yaklaşık 5 bin kişiye hizmet vereceğiz."

"SNOWBOARD, KIZAK..."

Kayak merkezi ile kayağa ilginin arttığını ifade eden Güldal, bölgede snowboard, trekking ve dağ tırmanışlarının da yapılmaya başlandığını söyledi.

"Eskiden burada sadece kayak yapılıyordu, bu sporu yapan kişilerin de yüzde 95'i erkekti." diyen Güldal, "Ancak kayak merkezimizin açılmasıyla beraber şu an burada yüzde 30, yüzde 40'a yakın bir kadın potansiyelimiz var. Sadece kayak yapılmıyor, snowboard, kızak, simitlerle kayılıyor." ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR ARTIK MUTLU, HUZURLU"

İnsanların geçmiş yıllarda yaşanan olaylar nedeniyle huzursuz olduğunu kaydeden Güldal, "İnsanlar mutlu değildi. İnsan huzursuz ve mutsuz olunca içinden bir şey yapmak gelmiyor ancak huzur ve mutluluk gelince insanlar kendini dışarıya vurmaya başladı. Eskiden buraya en fazla 150 kişi gelirdi ama şu anda bazen hafta sonları 2-3 bin kişiyi ağırlıyoruz. Bu da insanların rahata kavuştuklarını, huzurlu, mutlu olduklarını gösteriyor." diye konuştu.