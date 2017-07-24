Hakkari'de Mehmetçik 3 bin 500 rakıma üs kurdu

3. Piyade Tümen Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü özel harekat birliklerince 10 Temmuz 2017'de Yüksekova ilçesi, Buzul Dağları kuzeyi, Cilo Dağı, Urşe Yaylası-Cafer Gediği-Meydanı Belek mevkisinde gerçekleştirilen terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonun 7 gün sürdüğü belirtildi.

PKK'YA GEÇİT YOK

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle denildi: "Operasyona katılan polis özel harekat ve jandarma özel harekat timleri 3468 rakımlı tepeyi üs bölgesi olarak inşa etmişlerdir. Bu tepe bugüne kadar Türkiye'de üs bölgesi teşkil edilen en yüksek rakımlı tepe olmuştur"





9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

"İnsansız hava aracı ve Hava Kuvvetleri destekli Şehit Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz-1 müşterek operasyonu kapsamında toplam 9 terörist etkisiz hale getirilmiş, operasyon esnasında 2 terörist ise Zap Jandarma Karakol Komutanlığına silah ve teçhizatları ile birlikte teslim olmuştur. Daha sonra yapılan arazi arama taramasında 60 adet el yapımı patlayıcı hazırlanabilecek miktarda düzenek ve malzeme, 81 milimetrelik havan nişangahı, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet kannas keskin nişancı tüfeği, 2 adet el bombası, 6 adet şarjör ve 160 adet mühimmat ele geçirilmiştir."











