taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.711
USD
3,5559
EURO
4,1427
ALTIN
143,66
PETR
48,5100

Hakkari'de Mehmetçik 3 bin 500 rakıma üs kurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlara devam ediyor.

24.07.2017 - 19:21
  1. Haberler
  2. İç Haber
Hakkari'de Mehmetçik 3 bin 500 rakıma üs kurdu

3. Piyade Tümen Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü özel harekat birliklerince 10 Temmuz 2017'de Yüksekova ilçesi, Buzul Dağları kuzeyi, Cilo Dağı, Urşe Yaylası-Cafer Gediği-Meydanı Belek mevkisinde gerçekleştirilen terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonun 7 gün sürdüğü belirtildi.

Hakkari'de Mehmetçik 3 bin 500 rakıma üs kurdu

PKK'YA GEÇİT YOK

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle denildi:  "Operasyona katılan polis özel harekat ve jandarma özel harekat timleri 3468 rakımlı tepeyi üs bölgesi olarak inşa etmişlerdir. Bu tepe bugüne kadar Türkiye'de üs bölgesi teşkil edilen en yüksek rakımlı tepe olmuştur"

Hakkari'de Mehmetçik 3 bin 500 rakıma üs kurdu

9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

"İnsansız hava aracı ve Hava Kuvvetleri destekli Şehit Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz-1 müşterek operasyonu kapsamında toplam 9 terörist etkisiz hale getirilmiş, operasyon esnasında 2 terörist ise Zap Jandarma Karakol Komutanlığına silah ve teçhizatları ile birlikte teslim olmuştur. Daha sonra yapılan arazi arama taramasında 60 adet el yapımı patlayıcı hazırlanabilecek miktarda düzenek ve malzeme, 81 milimetrelik havan nişangahı, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet kannas keskin nişancı tüfeği, 2 adet el bombası, 6 adet şarjör ve 160 adet mühimmat ele geçirilmiştir."

Hakkari'de Mehmetçik 3 bin 500 rakıma üs kurdu

Hakkari'de Mehmetçik 3 bin 500 rakıma üs kurdu

Hakkari'de Mehmetçik 3 bin 500 rakıma üs kurdu



İlginizi Çekebilir
Mersin'de iş makinesi denize battı
Aracı kullanan operatör kendi imkanlarıyla çıkarken, iş makinesi suya gömüldü.
TBMM Genel Kurulu'nda İçtüzük mesaisi
TBMM Genel Kurulu, 44 yıldır yürürlükte olan Meclis İçtüzüğünün 15. değişikliği için bugün mesaiye başlıyor.
Adıyaman'da otomobile yılan girdi
Adıyaman'da otomobile giren yılan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak doğaya salındı.
Beylerbeyi Tüneli'nde kaza: 13 yaralı
Beylerbeyi Tüneli - Üsküdar istikametinde giden Halk otobüsü, art arda 9 otomobile çarptıktan sonra durabildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cerablus'ta petrol çalışmaları sonuç verdi

Cerablus'ta petrol çalışmaları sonuç verdi

195
Lozan Antlaşması 2023'te bitiyor mu

Lozan Antlaşması 2023'te bitiyor mu

438
Ahmet Hakan: Yarın kandırıldık demeyin

Ahmet Hakan: Yarın kandırıldık demeyin

678
Adil Öksüz Almanya'ya kaçtı iddiası

Adil Öksüz Almanya'ya kaçtı iddiası

98
Fatih Terim G.Saray'ın teklifini kabul etti

Fatih Terim G.Saray'ın teklifini kabul etti

206
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da

151
Wolfgang Hellmich: Konya meselesi İncirlik'le aynı değil

Wolfgang Hellmich: Konya meselesi İncirlik'le aynı değil

108
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM