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Hakkari'de düzenlenen operasyonda 19 terörist öldürüldü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 19 terörist öldürüldü, 2 adet doçka ele geçirildi.

26.03.2017 - 12:10
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Hakkari'de düzenlenen operasyonda 19 terörist öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün bir grup teröristin, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi. Bunun üzerine teröristlere hava destekli iki operasyon düzenlendi.

19 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

19 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda, iki adet Doçka uçaksavar da ele geçirildi.

Hakkari'de düzenlenen operasyonda 19 terörist öldürüldü

BİNGÖL'DE 15 KG AMONYUM NİTRAT

Bingöl'de düzenlenen operasyonda ise teröristler tarafından kullanılan bir sığınakta, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 15 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

24 MART'TA 8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Genelkurmay Başkanlığı ayrıca, 24 Mart'ta Kuzey Irak'ta, Metina, Zap, Avaşin-Basyan, Kandil ve Hakurk'a düzenlenen hava harekatlarında 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Cuma günü düzenlenen o harekatta PKK'ya ait 16 hedef imha edilmişti.

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