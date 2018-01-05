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Hakkari'de özel güvenlik bölgesi uygulaması

Hakkari merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki bazı bölgelerin, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

AA | 05.01.2018 - 10:54..
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Hakkari'de özel güvenlik bölgesi uygulaması

Valilikten yapılan açıklamada, il sınırlarında faaliyet gösteren terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin, son zamanlardaki terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi.

Eylemler sonucunda vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütmek ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"HER TÜRLÜ TEDBİR ALINMAKTADIR"

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, il merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 31 bölgenin, 9 Ocak saat 00.01'den 23 Ocak saat 23.59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesinin yasaklandığı vurgulandı.

"Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye Hakkari Valiliğinin internet adresinden ulaşılabilecek.

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