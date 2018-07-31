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Hakkari’de saldırı: Asker eşi hayatını kaybetti

Hakkari Yüksekova'da PKK'nın yola tuzakladığı EYP'nin patlaması sonucu bir askerin eşi yaşamını yitirdi, 11 aylık bebeği ise ağır yaralandı.

İHA | 31.07.2018 - 19:50..
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Hakkari’de saldırı: Asker eşi hayatını kaybetti

Bölücü terör örgütü PKK, hain saldırılarına devam ediyor.

ASKER EŞİ HAYATINI KAYBETTİ, BEBEĞİ AĞIR YARALI

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada “31 Temmuz 2018 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesi Susat Deresi mevkiinde askeri personel eşinin kullanmış olduğu sivil aracın geçişi esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden yola tuzaklanmış EYP’nin (El Yapımı Patlayıcı) infilak etmesi sonucu, askeri personelin eşi olay yerinde yaşamını yitirmiş, 11 aylık bebeği ise ağır yaralanmıştır. Yaralı bebeğin tedavisi sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi

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