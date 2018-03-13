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Hakkari'de terör ve kaçakçılıkla mücadele

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen kaçakçılıkla mücadele operasyonları kapsamında, gümrük kaçağı 100 paket sigara ve 370 telefon ele geçirildi.

AA | 13.03.2018 - 08:27..
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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

Hakkari'de terör ve kaçakçılıkla mücadele

GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA VE CEP TELEFONLARI BULUNDU

Bu kapsamda, 12 Mart'ta Şemdinli ilçesi Güzelkonak Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı Durak yol kontrol noktasında yapılan uygulamada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan şüpheli yakalandı.

Hakkari'de terör ve kaçakçılıkla mücadele

Ayrıca 5-12 Mart'ta yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı 100 paket sigara, 370 cep telefonu ve 83,7 gram gümüş olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

İki olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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