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Hakkari'de teröristler kaçırdıkları köylüyü öldürdü

Şemdinli ilçesine bağlı Çalca Köyü'ndeki evinden kaçırılan evli ve 3 çocuk babası Sami Çifçi, teröristler tarafından katledildi.

23.07.2017 - 16:27
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MHP Şemdinli İlçe Başkanı Erhan Eren'in kayınbiraderi olduğu belirtilen, araçla gıda taşımacılığı yapan Sami Çiftçi, evine gelen bir grup PKK'lı terörist tarafndan silah zoruyla alınıp, mezra dışına çıkarıldı.

3 ÇOCUK YETİM KALDI

Çifçi, burada başına sıkılan kurşunla öldürüldü. Çifçi'nin cenazesi silah sesi üzerine bölgeye giden yakınları tarafından bulundu.

Evli olan Sami Çifçi'nin 3 çocuğu vardı.

OPERASYON BAŞLADI

Güvenlik güçlerine haber verilmesini ardından Çiftçi'nin cenazesi Şemdinli Devlet Hastanesi'ne getirilirken, kaçan PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Hakkari'de teröristler kaçırdıkları köylüyü öldürdü

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