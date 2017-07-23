Hakkari'de teröristler kaçırdıkları köylüyü öldürdü

MHP Şemdinli İlçe Başkanı Erhan Eren'in kayınbiraderi olduğu belirtilen, araçla gıda taşımacılığı yapan Sami Çiftçi, evine gelen bir grup PKK'lı terörist tarafndan silah zoruyla alınıp, mezra dışına çıkarıldı.
3 ÇOCUK YETİM KALDI
Çifçi, burada başına sıkılan kurşunla öldürüldü. Çifçi'nin cenazesi silah sesi üzerine bölgeye giden yakınları tarafından bulundu.
Evli olan Sami Çifçi'nin 3 çocuğu vardı.
OPERASYON BAŞLADI
Güvenlik güçlerine haber verilmesini ardından Çiftçi'nin cenazesi Şemdinli Devlet Hastanesi'ne getirilirken, kaçan PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.