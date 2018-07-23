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Hakkari'deki toprak kayması kamerada

Van-Hakkari karayolunda meydana gelen toprak kayması sürücülere zor anlar yaşattı. Toprak kayması saniye saniye görüntülendi.

DHA | 23.07.2018 - 18:40..
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Hakkari'deki toprak kayması kamerada

Dün Van- Hakkari karayolunun 19. kilometresinde bulunan Kırıkdağ Köyü yakınlarında bir anda dağdan kopan kaya parçaları ve toprak yola savrulurken, ortalığı da toz duman kapladı.

O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Yoldan geçen araç sürücülerinin korkuya kapıldığı o anlar, aracıyla yolda seyir halinde olan Emrah Kaplan tarafından saniye saniye görüntülendi. Toprak kaymasıyla birlikte büyük korku yaşadığını belirten Kaplan, "Bir anda toprağın kaydığnı gördük ve ortalık toz duman oldu. Hemen aracı durdurduk. Bu yoldan gelen ve giden araç sürücüleri de büyük panik yaşadı. Şükürler olsun ki herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayı yaşanmadı" dedi.

Hakkari'deki toprak kayması kamerada ViDEO

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