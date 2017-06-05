Hakkarililer il kalmak için yürüdü

Hakkari'de 40'a yakın STK'nın da alarında bulunduğu yaklaşık 5 bin kişi Bulvar Caddesi'nde toplanmaya başladı. Kalabalık ellerindeki Türk bayrakları 'Hakkari'me dokunma ', 'Sayın Cumhurbaşkanım Hakkarinin misafirperverliği ve kadim bir kent olduğunu biliyorsunuz' pankartlarıyla yürüyüşe geçip, Bulvar Caddesi'nden, Cumhuriyet Caddesi'ne kadar yürüdü.

"CUMHURBAŞKANIMIZA SESİMİZİ DUYURMAK İSTİYORUZ"

Kalabalık kent merkezindeki Atatürk Anıtı yakınındaki yeni Valliik binası önünde de basın açıklaması için toplandı. Kalabalık adına basın açıklamasının metnini okuyan Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Hakkari'nin il olarak kalmasını istediklerini söyledi. Taş, şöyle konuştu:



"Cumhurbaşkanımızın gündeme getirdiği Hakkari ve Şırnak illerimizin taşınması ile ilgili gündem bizlerde yine hayal kırıklığı yaratmıştır. 2016 yılının Şubat ayından bu yana 3 defa gündeme geldi. Şimdi biz buradan toplumumuzun bütün kesimi olarak çok sevdiğimiz, saygı duyduğumuz, güvendiğimiz ve her zaman icraatlarını hayranlıkla izlediğimiz Türkiye’mize her alanda çağ atlatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sesimizi buradan duyurmak istiyoruz. Defalarca randevu talebinde bulunduğumuz Sayın Cumhurbaşkanımızın ilgili makamlarından bugüne kadar herhangi bir yanıt alamadık."





Halbuki biz Sayın Cumhurbaşkanımızın misafirperverliğini çok iyi biliyoruz. Birde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin Halkın Evi olduğunu da çok iyi biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu mütevaziliğini her zaman bizlere his ettirmektedir. Ancak buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza yine basınımızın çok değerli mensupları vasıtasıyla tekrar arz etmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım bizi kabul ediniz bizi dinlemenizi rica ediyoruz. Bizi Külliyede kendi evimizde kabul ediniz, lütfen dinleyiniz. Bizler sizin entellektüel kişiliğinizi çok iyi biliyoruz. Hakkâri’mizin geçmişini, değerlerini, tarihini bu güzel.coğrafyasını size arz etmek istiyoruz."







