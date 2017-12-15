Hakkari'ye modern aydınlatma sistemi hizmeti

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan belediye, alt ve üst yapı ile sosyal belediyecilik çalışmalarına ağırlık veriyor.

MODERN AYDINLATMA SİSTEMİ

Bu kapsamda daha önce kentin yollarını yapan, parklar oluşturan ve içme suyu sorununu çözen belediye, şimdi de caddelere modern aydınlatma sistemi kurdu.

HER YER AYDINLIK

Kent merkezi bu sayede özellikle geceleri güzel bir görünüme kavuştu.

Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hakkari'nin en güzel hizmete layık olduğunu söyledi.

"CİDDİ BİR EMEK HARCIYORUZ"

Görevi devraldıklarında kentin birçok sorununun bulunduğunu anlatan Epcim, şöyle konuştu: "Hakkari sorunlarla can çekişiyordu. Yaklaşık bir yıldır yürüttüğümüz çalışma programımız ile Hakkarimiz dönüşümü yaşıyor. Her geçen gün sorunlar azalıyor ve kent güzel hizmetler ile şekilleniyor. Burada şehir görünümünü ve kalitesini artırmak için bir çalışma yaparak çarşı merkezinde caddelere özel estetik dekoratif aydınlatma uygulaması yaptık. Ciddi bir emek harcıyoruz. İnşallah Hakkarimizi daha güzel hizmetlere kavuşturacağız."