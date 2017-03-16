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Halep'te camiye hava saldırısı: 24 ölü

Halep kentinin Etarib ilçesinde bir camiye namaz vakti düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 24 sivil hayatını kaybetti.

16.03.2017 - 21:47
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Halep'te camiye hava saldırısı: 24 ölü

Suriye'nin Halep kentinin batısındaki Etarib ilçesine bağlı Cina köyünde bir camiye yatsı namazı vakti düzenlenen hava saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 24  kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

"NAMAZ ESNASINDA CAMİ BOMBALANDI"

Cina köyündeki sivil savunma yetkililerinden Yahya Cevad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Rus uçağı olduğunu tahmin ettiğimiz bir savaş uçağı Halep'in Etarib ilçesi yakınlarındaki Cina köyünde namaz esansında bir camiyi bombaladı.'' dedi.

Halep'te camiye hava saldırısı: 24 ölü

CAMİDE YAKLAŞIK 300 KİŞİ VARDI

Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 24 sivilin öldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını ifade eden Cevad, ''Sivil savunma ekipleri saldırıya maruz kalan caminin enkazı altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor. Camide 200 ila 300 arasında kişi vardı.'' diye konuştu.

Ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydeden Cevad, "Sivil savunma ekipleri ile köy halkı enkaz altında olanlara kısıtlı imkanlarla ulaşmaya çalıyor. Savaş uçağının ibadet yerini vurması kabul edilir bir şey değil.'' değerlendirmesinde bulundu.

Halep'te camiye hava saldırısı: 24 ölü

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