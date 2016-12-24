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Halep'ten Hatay'a getirilen yaralıların 21'i kurtarılamadı

Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasındaki ağır yaralı 210 sivil Hatay'a getirildi.

Ajanslar | 24.12.2016 - 10:39
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Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlib'e getirilen yaralılardan, durumları ağır olanların Türkiye'ye sevki sürüyor.

YARALILARIN 88'İ ÇOCUK

Tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen 112 Acil Servis ambulanslarına alınarak hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 210'a ulaştı. Türkiye'ye getirilen yaralıların 88'i ise çocuk.

21'İ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan 83'ü il dışına sevk edildi, tedavisi tamamlanan 31'i taburcu edildi.

Yapılan müdahalelere rağmen yaralılardan 21'i yaşamını yitirdi.

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