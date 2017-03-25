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Halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Şirketler arası futbol turnuvasında kalp krizi geçiren 36 yaşındaki Serhat Işık kaldırıldığı hastanede öldü.

25.03.2017 - 08:41
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HALI SAHA

Otomotiv bayiinde çalışan Serhat Işık, şirketler arasında İzmit Körfez Mahallesi'nde bulunan halı sahada dün akşam düzenlenen halı saha futbol turnuvasında fenalaşarak yere yığıldı.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine sevk edilen 112 Acil ekibi ilk müdahalede bulundu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serhat Işık yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Serhat Işık'ın daha önce kalp krizi geçirdiği ve stent takıldığı, düzenli kontrol altında olduğu belirtildi.

Halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

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