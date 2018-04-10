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Haliç Genç Edebiyat günleri başlıyor

Şiir, öykü, roman, deneme panelleri, müzik dinletisi ve sergilerin yer alacağı etkinliğin bu yılki onur konuğu usta öykücü Rasim Özdenören olacak.

AA | 10.04.2018 - 16:32..
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Eyüpsultan Belediyesince bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilecek Haliç Genç Edebiyat Günleri 25 Nisan Çarşamba günü başlayacak.

GENÇ EDEBİYATÇILAR GEÇİDİ

Etkinlikte, Selim İleri, Hüseyin Akın, Sabri Genç ve Ali Ural gibi yazarların yanı sıra Cennet İmata, Eray Sarıçam, Selim Sina Berk, Emin Gürdamur, Fatih Baha Aydın, Özge Budak, Handan Acar Yıldız, Yunus Meşe, Yağız Gönüler, Hüseyin Ahmet Çelik gibi genç edebiyatçılar yer alacak.

Haliç Genç Edebiyat günleri başlıyor

Açılışı Eyüp Kültür ve Sanat Merkezinde yapılacak 4. Haliç Genç Edebiyat Günleri 28 Nisan'da sona erecek.

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