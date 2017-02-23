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Halisdemir'in eşinden sanık Şahin'e: Onun adını ağzına alma

Ömer Halisdemir'i öldürme emrini veren sanığa, Duruşma sırasında şehit Halisdemir'in eşi "Onun adını ağzına alma" diyerek tepki gösterdi.

23.02.2017 - 16:24
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15 Temmuz'da Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili 18 kişinin yargılanmasına devam edildi.

"VUR EMRİNİ FATİH ŞAHİN VERDİ"

Duruşmada, sanık üsteğmen Mihrali Atmaca, Halisdemir'e yerde yatarken ateş etme emrini Tabur Komutanı Binbaşı Fatih Şahin'in verdiğini söyledi.

Halisdemir'in eşinden sanık Şahin'e: Onun adını ağzına alma
(Şehit Ömer Halisdemir)

"ONUN ADINI AĞZINA ALMA"

Atmaca'nın ifadesinin ardından sanık Fatih Şahin söz alarak, Halisdemir'e ateş etme emrinin kendisin vermediğini söyledi.

Konuşmasında Atmaca'nın iddiaların asılsız olduğunu ve daha önceki ifadesiyle çeliştiğini belirten Şahin, konuşmasında Ömer Halisdemir'in adını kullandı.

Şahin'in, "Benim öyle bir emrim yok. Rahmetli Ömer Halisdemir..." diye devam eden cümle kurması üzerine, Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir, kısık bir sesle, "O'nun adını ağzına alma" diyerek Şahin'e tepki gösterdi.

Duruşma, sanık ve müşteki avukatlarının savunmalarıyla devam ediyor.

Halisdemir'in eşinden sanık Şahin'e: Onun adını ağzına alma

(Sanık Fatih Şahin)

Halisdemir'in eşinden sanık Şahin'e: Onun adını ağzına alma


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