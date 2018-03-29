Halit Yerebakan'la Doktor Geldi TRT 1'de

Her gün kalbimiz 8,5 ton kan pompalıyor, ciğerlerimizle 10 binden fazla nefes alıyoruz.

Damarlarımızın toplam uzunluğuyla dünyayı dünyayı 3 kez dolaşabiliriz.

Vücudumuzdan 30 dakikada çıkan ısıyla 4 litrelik bir suyu kaynatabiliriz.

Burnumuzla her gün 50 litrelik havayı temizleyebiliriz.

Bunların hepsi rakamlar ve çoğu zaman farkında olmuyoruz. Rakamlara boğulup sağlığımızdan geri kalmamak istiyorsanız, baş ağrısı gibi küçük sorunlara sarılmanın yeterli olduğunu ve daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız TRT 1'de hafta içi her gün 12.45'de yayınlanan Halit Yerebakan'la Doktor Geldi programını izleyebilirsiniz.

Halit Yerebakan'la Doktor Geldi Yeni Tanıtım VİDEO