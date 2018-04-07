Halk otobüsü üst geçide çarptı

4 bini aşkın yarışmacının katıldığı şampiyona, Müslüman dünyasından tepkilerin yükselmesine neden oldu.

ABD’de bir festivalde kaydedilen görüntüler, ‘sadece filmlerde olur’ dediğimiz sahnelerin gerçekliğiyle görenleri şoke etti.

Ahmet Kural-Sıla aşkının bitmesine neden olan Okan Can Yantır ile Sıla, mekandan birlikte ayrıldı.

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Alman basını: Yunanistan'ın gücü Türkiye'ye yetmez

Ekonomik olarak batmanın eşiğinde olan Yunanistan'a, Türkiye karşısında hiçbir şansının olmadığı konusunda ilk uyarı Almanlardan geldi.