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Halk otobüsü üst geçide çarptı

Pamukova ilçesinde, lastiği patlayan özel halk otobüsünün üst geçidin ayağına çarpması sonucu 14 kişi yaralandı.

DHA | 07.04.2018 - 18:58..
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D-650 Karayolu Alifuatpaşa Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada, Pamukova'dan Adapazarı'na yolcu taşıyan Bekir Ayözen yönetimindeki 54 J 6023 plakalı özel halk otobüsü, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarptı.

YARALILAR DIŞARI ÇIKILDI

Otobüs, yol kenarındaki ağaçlık alanda sürüklendikten sonra durabildi. Otobüsteki yolcular, çevredeki vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Halk otobüsü üst geçide çarptı

TEDAVİYE ALINDILAR

Kazada Emine Çetin, Aziz Çetin, Kübra Yıldız, İsa Bayram, Sülviye Tuzcu, Hacer Turan, Selma Mert, Yusuf Ensar Armağan, Nevradil Armağan, Elif Armağan, Elif Göbek, Saliha Bilgin, Ergül Koç ve Veysel Esenli yaralandı. Gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Halk otobüsü üst geçide çarptı



Halk otobüsü üst geçide çarptı



Halk otobüsü üst geçide çarptı



Halk otobüsü üst geçide çarptı

Halk otobüsü üst geçide çarptı

Halk otobüsü üst geçide çarptı

Halk otobüsü üst geçide çarptı

Halk otobüsü üst geçide çarptı

Halk otobüsü üst geçide çarptı

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