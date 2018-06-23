Halk TV güldürdü: Maltepe'yi 5 milyon kişi doldurdu

CHP medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yenikapı mitingine katılımın az olduğunu, 1 milyon kişinin toplandığını savunmuştu. Yenikapı'daki miting alanı ve çevresindeki her yerin dolu olması rakamın 1 milyondan fazla olduğunu gösteriyordu. CHP, bu sırada Maltepe için 2 milyon planı yapıyordu.

Maltepe'daki sahil dolgu sahası içindeki miting alanı beton ve çayır olarak iki kısımdan oluşur. Toplam 80 bin metrekaredir. Fotoğraflardaki görüntülerde arka ve yan kısımlardaki boşluklar açık ve net görülüyor ki 80 bin metrekare dahi tam olarak dolmamış.

Fakat Halk TV, polis kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre katılımın 5 milyon olduğunu savundu.

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