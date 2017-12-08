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Halkbank ABD'ye Zarrab'ı 2014'te bildirmiş

Atilla'nın avukatlarından Rocco, Reza Zarrab'ın 2014'te ABD Hazine Bakanlığı yaptırımlar listesine alınması için başvurduklarını belirtti.

AA | 08.12.2017 - 09:34..
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ABD'nin New York kentinde yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın avukatlarından Victor Rocco, iş adamı Reza Zarrab'ın ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinin (OFAC) yaptırımlar listesine alınması için Halkbank tarafından 2014'te ABD'ye bildirildiğini söyledi.

Rocco, bugünkü duruşmalar devam ederken ön oturumda Zarrab'ın ABD'ye bildirilmesiyle ilgili önemli bir bilgiyi paylaştı.

Rocco, 2014 yılında Halkbank'ta genel müdür değişikliği olduktan ve Ali Fuat Taşkesenlioğlu göreve geldikten sonra bankanın, Zarrab'ın isminin OFAC'ın yaptırımlar listesine alınması için ABD'ye bildirim yaptığını, ancak o tarihten bu yana bu konuda herhangi bir adım atılmadığını dile getirdi.

Davanın seyri açısından önemli olarak görülen bu bilginin, mahkemede bilirkişi olarak tanıklık yapacak üç OFAC uzmanının sorgulanması sırasında da gündeme gelmesi bekleniyor.

HAKİMDEN ÇAPRAZ SORGUYA ONAY

Öte yandan savcılık makamının tanığı olarak mahkemeye bilirkişi sıfatıyla çıkması beklenen üç OFAC uzmanının hem savcılık hem de Atilla'nın avukatları tarafından çapraz sorgulanmasına izin çıktı.

Savcılık makamı, Hakim Berman'a yazdığı bir mektupla kendi tanığı olan üç OFAC uzmanınının savunma avukatları tarafından sorgulanma talebine itiraz etti. Ancak savunma tarafı da Berman'a bir mektup göndererek söz konusu uzmanların dava nezdinde önemli tanıklar olduğunu ve kendilerinin de soru sorma hakkının olması gerektiğini vurguladı.

İki tarafın talebini değerlendiren Hakim Berman, öğleden sonraki oturumun hemen başında savunma tarafının talebini kabul ederek OFAC uzmanlarının sınırlı şekilde çapraz sorgulanabilmesine hükmetti.

Çapraz sorgulamada Sarraf'ın 2014 yılında yaptırım listesine alınması konusunda Halkbank'ı yaptığı bildirimin de gündeme gelmesi beklenirken, OFAC uzmanlarının bu konudaki açıklamalarının çok önemli olacağı belirtiliyor.

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