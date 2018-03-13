Halluks Valgus nedir

Her insan birbirinden farklı şekillerde yaratılmıştır. Şekil olarak birbirinden farklı olan her bir uzuv, bayanların ayak parmaklarında da kendini gösterir. Özellikle kadınlarda görülen şekil bozukluklarının tıp terimindeki ismine verilen Halluks Valgus, ayak başparmağımızdaki şekil bozukluğunu tarif eder.

HALLUKS VALGUS NEDİR

Ayak başparmağı manasına gelen Hallux ile başparmak anlamına gelen valgus kelimelerinin birleşimi olan Halluks Valgus deformitenin vücudumuzdan uzaklaşan yönde olduğunu anlatmaya yarayan anatomik bir terimdir.

Normalde ayak aksına paralel, düz durması gereken ayak başparmağımız, Halluks Valgus'ta ikinci parmağa, diğer bir deyişle ayak dış tarafına doğru yön değiştirerek döner. Bu durumda, ayak başparmağımızın üst kısmında şişlik oluşturur. Bu duruma tıpta Halluks Valgus ismi verilir.

NEDEN OLUŞUR

Ayakkabı kullanımının oluşturduğu şekil bozukluğu durumu, moda ayakkabı giyenlerde daha çok görülmektedir. Ayakkabının sadece modeline bakılarak yapılan alışverişler, ayağın anatomisine uymayınca ortaya çıkmaktadır.

Ucu sivri, yüksek topuklu ayakkabılar, kovboy çizmeleri başlıca sorumlu tutulanlardır. Özellikle bayanlarda oluşmasının nedeni ise, çizme, topuklu ve dar ayakkabıların giyilmesine bağlanmaktadır.