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Haluk Bilginer ve Zerrin Tekindor ayrıldı

Uzun süreli bir ilişkinin ardından iki ünlü oyuncu ayrılma kararı aldı.

12.05.2017 - 10:14
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Zuhal Olcay'dan boşandıktan sonra uzatmalı sevgilisi Aşkın Nur Yengi ile evlenen, ondan da 2012'de boşanan Haluk Bilginer'in, aynı tarihlerde meslektaşı Zerrin Tekindor ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı.

Haluk Bilginer ve Zerrin Tekindor ayrıldı

HİRA NEDEN OLDU

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, büyük aşkın bitmesine Zerrin Tekindor'un oğlu Hira neden oldu.

Haluk Bilginer ve Zerrin Tekindor ayrıldı

TİYATRO OYUNU ARALARINI AÇTI

Bilginer'in 'Arzu Tramvayı' isimli oyununda yönetnmen koltuğuna oturmaya hazırlanan Hira Tekindor, usta oyuncudan geçer not alamayınca başka isim arayışına girildi. Bu durum çiftin arasını açtı. Sevgilisiyle karşı karşıya gelen Zerrin Tekindor ilişkiyi bitirdi, Haluk Bilginer ise oyunu iptal etti.

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