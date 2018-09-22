Haluk Levent linç yedi AHBAP'tan istifa etti

Türkiye, dün geceden beri Kocaeli'de liseye giden oğluna okulun istediği pantolonu alamadığı ve geçirdiği kaza nedeniyle bir süredir çalışmadığı için bunalıma giren 46 yaşındaki baba İsmail Devrim'in intiharını konuşuyor.

HALUK LEVENT PAYLAŞIMI NEDENİYLE LİNÇ EDİLDİ

Daha önce yaptığı yardım faaliyetleri ve AHBAP Derneği ile adından sıkça söz ettiren rock sanatçısı Haluk Levent ise bu konuyla ilgili Twitter üzerinden bir açıklama yaptı ve şunları söyledi: "Emin olun o baba valiliğe, kaymakamlığa başvursa idi bu sorunu çözülebilirdi. Evet ben her dönem hükümetlere karşı muhalif olabilirim ama gördüğüm şeyleri yazmak durumundayım. Valiliklerin, kaymakamlıkların yardımlarını küçümsemeyin. Yani 'hiçbir şey yapmıyor' değiller."

Gerek şahsi gerek AHBAP Derneği aracılığıyla ihtiyacı olanların yardımına koşan Levent, bu sözlerin ardından sosyal medyada linç edilmeye başlandı.

ÜST ÜSTE AÇIKALAMALAR YAPTI

Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Haluk Levent "Gecenin özeti; 'Valiliğe gitseydi ölmezdi' diye kaba bir anlam çıkartılıyor. Twitlerden böyle bir anlam çıkarılır mı? Evet çıkarılır.Tepkiler de bu yüzden zaten Ama 'baba gururundan gidememiş bile' dedim. Sorunun çözümü valilikler demedim. Yine de yanlış anlaşıldım özür dilerim.

Galiba yoruldum. Hata yapmam ondan. Günümün 15 saatini AHBAP alıyor.

-Mudanya ağaçlandırılması

-Saros limanına karşı 13 saatlik konser ve

- SMA hastaları için Ankara yürüyüşü Bunları Ocak ayına kadar gerçekleştirip sonra daha sağlıklı daha dinç arkadaşlara bırakacağım koltuğu..." ifadeleriyle AHBAP Derneği Genel Başkanlığı'ndan istifa edeceğini açıkladı.

LİNÇ DEVAM ETTİ VİDEO YAYINLADI

Yaptıkları yardımlar göz ardı edilerek lincin devam ettiği Haluk Levent bugün de bir video yayınladı. Levent paylaştığı videoda "Yazmakla olmuyor, video yayınlamak zorunda kaldım. İntihar eden babamıza üzüldük, ve 'bu babamızın bıraktığı çocuklarımıza AHBAP olarak yardımcı olacağız' dedik. Teşekkürler geldi ama bu arada 'valiliğin yapmadığını siz yapıyorsunuz' denildi. Buna karşılık 'devleti küçümsemeyin valilikler de yardımlar yapıyor. Babamız gitmiş olsaydı, yardım alırdı ama onuruna yediremedi' gibi bir tweet attım. Yanlış anlaşıldım, kendime de kızdım ve 3 ay sonra bırakacağım AHBAP Başkanlığı'ndan istifa ettim." ifadelerine yer verdi.

Haluk Levent'ten istifa açıklaması VİDEO