taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.661
USD
3,6318
EURO
4,1445
ALTIN
141,52
PETR
46,4900

Haluk Levent Van gölünü kaderine terketmedi

Çevreye duyarlılığıyla da tanınan ünlü rockçı Haluk Levent öncülüğünde “Van Ahbap Platformu” Van gölünü temizledi.

11.07.2017 - 15:48
  1. Haberler
  2. İç Haber

Van Ahbap Platformu üyeleri, Van Gölü'ne sahip çıkmak ve kirliliğine dikkat amacıyla göl çevresini temizledi. İskele bölgesinde başlatılan etkinliğe 30 platform üyesi katıldı. Platform üyelerinden Öğretmen Yılmaz Samioğlu, Van Gölü çevresinde ‘bebek bezi, alkol kutuları, plastik su şişeleri’ gibi birçok değişik çöp ve atığın toplandığını belirterek bu görüntünün Van'a yakışmadığını söyledi.

Haluk Levent Van gölünü kaderine terketmedi

VAN GÖLÜ'NÜ KORUMA KANUNU ÇIKARILSIN

Çok geç kalınmadan Van Gölü'ne sahip çıkılması gerektiğini söyleyenSamioğlu: "Van Gölü'nün önemi hem dünyada hem de ülkemizde çok büyük. Düşünün ki yaklaşık 1700 rakımda bir göle giriyorsunuz. Bu inanılmaz bir olay. Ve bizim bu gölü korumamız gerekiyor. Bize emanet edilen bu gölü bizim de gelecek nesillere bırakmamız gerekiyor. Bu sorumluluk sadece yetkili mercilere ait değil. Tabii ki bizim de çevreyi kirletmememiz gerekiyor. Herkes daha duyarlı olursa gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 'Van Gölü'nü Koruma Kanunu'nun çıkmasını temenni ediyoruz." dedi.

Haluk Levent Van gölünü kaderine terketmedi

Haluk Levent Van gölünü kaderine terketmedi

Haluk Levent Van gölünü kaderine terketmedi

Haluk Levent Van gölünü kaderine terketmedi

Haluk Levent Van gölünü kaderine terketmedi

Haluk Levent Van gölünü kaderine terketmedi

Haluk Levent Van gölünü kaderine terketmedi

Haluk Levent Van gölünü kaderine terketmedi

Haluk Levent Van gölünü kaderine terketmedi

İlginizi Çekebilir
FETÖ sanığı binbaşı, duruşmada evlenme teklif etti
FETÖ'den tutuklu yargılanan binbaşı Bülent Yılancı, boşandığı eşine mahkemede "Benimle evlenir misin?" diye teklifte bulundu.
FETÖ'den yargılanan eski albay Ömer Kulaç'a 4 kez müebbet
FETÖ'den yargılanan eski Albay Ömer Kulaç, 4 kez müebbet ve 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Katarlı Thani'nin yatı Çeşme'ye demir attı
Katar'ın eski başbakanı Hamad Bin Casim Bin Cabir Bin Muhammed Al Thani'nin süper yatı 500 bin dolarlık yakıt aldı.
Şehit babası: 15 temmuz şehitlerin doğum günü
Darbe girişiminde şehit olan Kılınç'ın babası "15 Temmuz tüm şehitlerin doğum günü. Oğlumun doğum gününü kutluyoruz." dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
15 Temmuz sonrası fiilen uygulanan rütbe: tuğbay

15 Temmuz sonrası fiilen uygulanan rütbe: tuğbay

50
Kıbrıs görüşmelerinde dalga itirafı

Kıbrıs görüşmelerinde dalga itirafı

156
15 Temmuz’un kahraman eri o günü unutamıyor

15 Temmuz’un kahraman eri o günü unutamıyor

87
Helin Avşar Gürkan Şef'le aşk yaşıyor

Helin Avşar Gürkan Şef'le aşk yaşıyor

47
Cinnet getiren asker 3 arkadaşını şehit etti

Cinnet getiren asker 3 arkadaşını şehit etti

152
Memet Ali Alabora ile Levent Üzümcü Yunan adasında

Memet Ali Alabora ile Levent Üzümcü Yunan adasında

346
Fikret Hakan'ın son sözleri: Ata'ya ihanet affedilmez

Fikret Hakan'ın son sözleri: Ata'ya ihanet affedilmez

144
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM