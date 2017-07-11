Haluk Levent Van gölünü kaderine terketmedi

Van Ahbap Platformu üyeleri, Van Gölü'ne sahip çıkmak ve kirliliğine dikkat amacıyla göl çevresini temizledi. İskele bölgesinde başlatılan etkinliğe 30 platform üyesi katıldı. Platform üyelerinden Öğretmen Yılmaz Samioğlu, Van Gölü çevresinde ‘bebek bezi, alkol kutuları, plastik su şişeleri’ gibi birçok değişik çöp ve atığın toplandığını belirterek bu görüntünün Van'a yakışmadığını söyledi.

VAN GÖLÜ'NÜ KORUMA KANUNU ÇIKARILSIN

Çok geç kalınmadan Van Gölü'ne sahip çıkılması gerektiğini söyleyenSamioğlu: "Van Gölü'nün önemi hem dünyada hem de ülkemizde çok büyük. Düşünün ki yaklaşık 1700 rakımda bir göle giriyorsunuz. Bu inanılmaz bir olay. Ve bizim bu gölü korumamız gerekiyor. Bize emanet edilen bu gölü bizim de gelecek nesillere bırakmamız gerekiyor. Bu sorumluluk sadece yetkili mercilere ait değil. Tabii ki bizim de çevreyi kirletmememiz gerekiyor. Herkes daha duyarlı olursa gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 'Van Gölü'nü Koruma Kanunu'nun çıkmasını temenni ediyoruz." dedi.

































