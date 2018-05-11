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Ham petrol fiyatında 100 dolar riski

Trump'ın İran ile olan nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrası değerlendirme yapan yatırım bankası Bank of America Merrill Lynch, ham petrol fiyatlarının varil başına 100 dolara çıkabileceği belirtti.

AA | 11.05.2018 - 00:52..
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Ham petrol fiyatında 100 dolar riski

Küresel petrol piyasasında arz ve talep dengesinde sıkılaşma görüleceği belirtilirken, ABD'nin İran kararı sonrası ayrılan cepheler de gündeme geldi. Orta Doğu'da yaşanan karışıklığın ardından ayrılan cephelerin son durumu da göz önüne alındığında, ham petrol fiyatlarının gelecek sene varil başına 100 dolara ulaşma riski bulunduğunu açıklandı.

Ham petrol fiyatında 100 dolar riski

"İRAN'DA HAM PETROL İHRACATI AZALMASI YAŞANACAK"

Raporda görüşlerine yer verilen Bank of America Merrill Lynch Emtia Araştırmaları Müdürü Francisco Blanch, "2019'un ikinci yarısı için Brent'e 90 dolar fiyat hedefi koyuyoruz ve ham petrol fiyatlarının gelecek sene 100 dolara ulaşma riski olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gelecek 18 ayda küresel petrol arz ve talep dengesinde sıkılaşma beklendiğine dikkat çekilen raporda, Venezuela'da düşen petrol üretimine ve İran'ın ham petrol ihracatının azalma olasılığına işaret edildi.

Ham petrol fiyatında 100 dolar riski

78 DOLARI GÖRDÜ

Raporda, ABD ile İran arasında 6 ay içinde yeni bir anlaşma imzalanmaması veya Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın petrol üretim kısma anlaşmasına gelecek sene de devam etmesi durumlarında, küresel petrol piyasasının sıkılaşmasının olası olduğu uyarısında bulunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın salı günü ülkesini İran nükleer anlaşmasından çekeceğini duyurmasının ardından petrol fiyatları yükselişine devam etmişti.

Bugün, Brent türü ham petrolün varil fiyatı 77,97 dolara, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 71,88 dolara kadar yükseldi.

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