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Ham petrol yüklü tanker, kaza yaptıktan sonra yandı

Şırnak İdil'de ham petrol yüklü akaryakıt tankeri devrildikten sonra alev aldı.

DHA | 19.05.2018 - 19:40..
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Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Çığır köyü mevkii, İpek yolu üzerinde Ömer Ateş yönetimindeki 47 AJ 615 plakalı ham petrol yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

PETROL ALEV ALDI

Şarampole yuvarlanan tanker, takla atmasıyla birlikte alev aldı. Sürücüsünün son anda kendini dışarıya attığı tanker, içindeki petrolün alev alması ile yandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine Cizre ve Nusaybin'den itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ham petrol yüklü tanker, kaza yaptıktan sonra yandı

GERİYE DEMİR İSKELET KALDI

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, uzun süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangında, akaryakıt yüklü tankerden geriye sadece demir iskelet kalırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ham petrol yüklü tanker, kaza yaptıktan sonra yandı



Ham petrol yüklü tanker, kaza yaptıktan sonra yandı



Ham petrol yüklü tanker, kaza yaptıktan sonra yandı

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