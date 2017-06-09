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Hamaney: Tahran saldırıları ABD nefretini arttıracak

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Tahran saldırılarının İran'da ABD ve Suudi Arabistan'a karşı duyulan nefreti arttıracağını söyledi.

09.06.2017 - 11:31
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Hamaney: Tahran saldırıları ABD nefretini arttıracak

İran devlet televizyonununda yayımlanan mesajında İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney; "Bu, ülkemizin teröre karşı mücadelesindeki kararlılığını etkilemeyecek. Ancak ABD ve Suudiler gibi bölgedeki yardakçılarının hükümetlerine karşı olan nefreti arttıracaktır." dedi.

Hamaney: Tahran saldırıları ABD nefretini arttıracak

Çarşamba günü İran Meclisi ve Humeyni'nin türbesine İran vatandaşı olduğu açıklanan kişiler tarafından düzenlenen saldırılar, DEAŞ tarafından üstlenilmişti. Saldırı Körfez'de güç mücadelesi içerisinde olan Riyad ve Tahran arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden oldu.

"İNTİKAMIMIZ, BİN MİSLİNDEN DAHA AĞIR OLACAK"

İran Devrim Muhafızları saldırıların arkasında Suudi Arabistan ve ABD'nin olduğunu iddia etmişti. İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami, geçen Çarşamba günü Tahran'da yapılan saldırıların intikamını alacaklarını ifade etti.İran devlet televizyonuna konuşan Selami, "Saldırıların intikamını alacağız, bu nerde ve nasıl olacak bizde saklı. İntikamımız, bize yapılanın bin mislinden daha ağır olacak ve milletimiz bunu görecek." dedi.

İran parlamentosuna saldırı haberi

Hamaney: Tahran saldırıları ABD nefretini arttıracak

Humeyni'nin mezarına saldırı anı haberi

Hamaney: Tahran saldırıları ABD nefretini arttıracak

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