Hamas'tan Trump'ın Kudüs açıklamasına ilk tepki

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması üzerine Hamas,"Karar cehennemin kapılarını aralamıştır." açıklamasını yaptı.

GAZZE'DE PROTESTOLAR

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Amerikan Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı Gazze Şeridi'nde protesto ediliyor.

Hamas'ın çağrısıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlenen yürüyüşe, Filistin bayrakları ve Kudüs'e destek içerikli dövizler taşıyarak katılan yüzlerce gösterici, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması yönündeki kararına tepki gösterdi.

Hamas yöneticilerinden Muhammed Ebu Asker, yürüyüş sırasında yaptığı açıklamada, "İşgal ne kadar sürerse sürsün Kudüs tarih boyunca Müslümanların olacaktır." dedi.