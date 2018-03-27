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Hamile kardeşini jiletle yaralayıp, para çaldı

Antalya'da hamile olan üvey kardeşinin işlettiği markete gelen Celal D. kasadaki parayı istediğin "hayır" cevabı alınca hamile kardeşini bıçakladı, paralı alıp kaçtı.

İHA | 27.03.2018 - 19:42..
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Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde, köy meydanı olarak tabir edilen bölgedeki bir markette saat 16.30 üvey kardeşi Yadigar D.’nin işlettiği markete gelen Celal D. (25), kasadaki paraları kendisine vermesini istedi.

TIRAŞ BIÇAĞIYLA SALDIRDI

Kardeşinden olumsuz cevap alan Celal D. market reyonundaki tıraş bıçağıyla Yadigar D.’nin parmağını kesti. Ardından kasaya yönelen Celal D., buradaki paraları alıp kaçtı.

Hamile kardeşini jiletle yaralayıp, para çaldı

185 LİRAYLA YAKALANDI

Yadigar D.’nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hamile olduğu öğrenilen genç kadının markette ifadesini alan polis, bölgede yaptığı çalışmada gasp yaptığı iddia edilen Celal D.’yi iki sokak ötede evine girerken yakaladı. Üzerinde 185 lira ele geçirilen Celal D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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