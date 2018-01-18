Hamile Miranda Kerr evini doğuma hazırladı

Sosyal paylaşım sitesi Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel ile Mayıs 2017'de evlenen Miranda Kerr, Beyonce'nin izinden gidiyor.

MALİKANE OLDU HASTANE

2013'te boşandığı Orlando Bloom'dan bir çocuğu olan ve şimdilerde Spiegel'den hamile olan Victoria's Secret meleği, malikanesini adeta hastaneye çevirdi.

250 BİN DOLAR HARCADI

Ünlü çift, Los Angeles'taki 12 milyon dolarlık malikanesinin bir bölümünü 250 bin dolarlık tıbbi malzemeyle donattı.

BEYONCE'A ÖZENDİ

Beyonce de geçen yıl hamileyken evine 1 milyon dolarlık tıbbi malzeme almıştı.