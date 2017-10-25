Hande Ataizi davayı kazandı

Hande Ataizi, geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş'taki evini dekore etmesi için bir mimarla anlaştı. Ancak iddiaya göre Ataizi, borcunu reddetti ve ödeme yapmadı. Bunun üzerine şirket, Tüketici Mahkemesi'ne başvurup "Ataizi, reddettiği borcunu faiziyle ödesin" dedi.

BORÇ İLİŞKİSİ KANITLANAMADI

Şirket, ayrıca icra müdürlüğüne başvurarak 20 bin liralık icra takibi başlattı. Ataizi ise borcunun olmadığını söyleyerek icraya itiraz etti. Mahkeme, borç ilişkisi kanıtlanmadığı için Ataizi'ni haklı buldu.

Ataizi'nin avukatı, mimarlık şirketinin açtığı davanın reddedilmesini istedi. İstanbul Tüketici Mahkemesi davayı reddetti.