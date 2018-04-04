Hande Doğandemir Mert Fırat'ın adını duyunca gerildi

Hande Doğandemir önceki gece Cihangir’de görüntülendi. Aracını park ettiği otoparka doğru yürüyen oyuncu, Mert Fırat ile barıştınız mı sorusuna “Bu konuda konuşmuyorum, kimseyi alakadar etmez” yanıtını verdi.

"BU KONUNUN MUHATABI BEN DEĞİLİM"

“Ufak Tefek Cinayetler” dizisinde Mert Fırat ile başrolü paylaşan Gökçe Bahadır’ın diziden ayrıldığı iddiaları hatırlatılınca ise oyuncu sinirlendi: “Yapım şirketinin açıklamasını okumadınız sanırım. Bu soruların muhatabı ben değilim. Bana niye soruyorsunuz.”