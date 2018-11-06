Hande Doğandemir'in arkadaşız ifadesi uzun sürmedi

Hande Doğandemir, önceki akşam yeni sevgilisiyle görüntülenmemek için gazetecilerle köşe kapmaca oynadı.
TAKSİDE YAKALANDI
Oyuncu, Bebek’te bulunan bir gece kulübünden erkek arkadaşıyla çıktı. Muhabirleri karşısında görünce panikleyen Doğandemir, sorulara, “Arkadaşız” yanıtını verdi.
Çiftin, daha sonra bindikleri takside öpüşmesi dikkat çekti. Basın mensuplarının takip ettiğini fark eden Doğandemir, Arnavutköy’deki evine gitti. Gizemli arkadaşı ise oyuncundan yaklaşık 15 dakika sonra aynı eve girdi. Doğandemir’in sevgilisi, soruları cevapsız bıraktı.