taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.31125
Euro
6.0717
Altın
1231.55
Borsa
95947.73
Gram Altın
210.206

Hande Doğandemir'in arkadaşız ifadesi uzun sürmedi

Bebek'te yakalandığı kişi için "Arkadaşız" diyen Hande Doğandemir, takside öpüşürken görüntülendi.

Haber Merkezi | 06.11.2018 - 00:54..
  1. Haberler
  2. Magazin

Hande Doğandemir, önceki akşam yeni sevgilisiyle görüntülenmemek için gazetecilerle köşe kapmaca oynadı.

Hande Doğandemir'in arkadaşız ifadesi uzun sürmedi

TAKSİDE YAKALANDI

Oyuncu, Bebek’te bulunan bir gece kulübünden erkek arkadaşıyla çıktı. Muhabirleri karşısında görünce panikleyen Doğandemir, sorulara, “Arkadaşız” yanıtını verdi.

Çiftin, daha sonra bindikleri takside öpüşmesi dikkat çekti. Basın mensuplarının takip ettiğini fark eden Doğandemir, Arnavutköy’deki evine gitti. Gizemli arkadaşı ise oyuncundan yaklaşık 15 dakika sonra aynı eve girdi. Doğandemir’in sevgilisi, soruları cevapsız bıraktı.

Hande Doğandemir'in arkadaşız ifadesi uzun sürmedi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hande Doğandemir'in arkadaşız ifadesi uzun sürmedi

Hande Doğandemir'in arkadaşız ifadesi uzun sürmedi

18
ABD: Rusya uçağımızı düşürmek istedi

ABD: Rusya uçağımızı düşürmek istedi

19
Sakarya'da taksici kavgası: 1 yaralı

Sakarya'da taksici kavgası: 1 yaralı

4
Cezayir ve İtalya Libya krizini görüştü

Cezayir ve İtalya Libya krizini görüştü

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM