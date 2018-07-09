Hande Doğandemir'in yeni aşkı

Oyuncu Hande Doğandemir ile Efe Kesgün, önceki akşam kalabalık bir arkadaş grubuyla Maslak’ta bir mekanda yemek yedi. Ardından Emirgan’da farklı bir mekana geçen ikili burada sabaha kadar sarmaş dolaş dans etti. Çiftin henüz birbirlerini tanıma aşamasında olduğu öğrenildi.

BURAK YILMAZ İLE YAKIN ARKADAŞ

Doğandemir geçen ay Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz ile Çeşme’de görüntülenmişti. Aşk iddialarını yalanlayan iki ünlü isim, “Ortak bir arkadaşımız sayesinde tanışıyoruz” demişti. O ‘ortak arkadaşın’ Efe Küsgün olduğu ortaya çıktı. Burak Yılmaz ile Efe Kesgün çok yakın arkadaş.