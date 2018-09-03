Hande Erçel, Murat Dalkılıç'ın evini terk etti

Güzel oyuncu Merve Boluğur'la 2 yıllık evliliğini Eylül 2017'de bitirip aşkı Hande Erçel'de bulan Murat Dalkılıç'ın mutluluğu yarım kaldı.

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç’ın ilişkisinde ilk kriz patlak verdi. Kavga eden ikiliden Erçel, Dalkılıç'la yaşadığı Beykoz’daki evi terk etti. Güzel oyuncu, iddiaya göre Ulus’ta kiraladığı daireye taşındı.

MURAT EVDE KALDI

Erçel'in evden taşınmasıyla derin üzüntüye boğulan Murat Dalkılıç'ın ise aşkının gönlünü almak için araya yakın dostlarını soktuğu da konuşulanlar arasında.