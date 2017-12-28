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Hande Yener: Ben de Seren'e dava açtım

Seren Serengil ile yaşadığı polemikle gündemde olan Hande Yener, Levent'teki bir stüdyodan çıkarken görüntülendi.

Haber Merkezi | 28.12.2017 - 10:28..
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Hande Yener: Ben de Seren'e dava açtım

Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Hande Yener, yaşananların ‘Kadın Şiddeti’ şeklinde yansıtılmaya çalışılmasına tepki gösterdi.

"KÜÇÜK DEMET AKALIN"

Yener, “Bir haftadır bana uygulanan şiddeti herkes görüyor. İlla dayak mı yemem gerekiyor. Bu yapılan şiddet değil de nedir! 17 yıllık her saniyesi dolu dolu olan emeğime biri bön bön bakarak atıp tutamaz. Kim bu küçük Demet Akalın mı? Büyüğü bitti, küçüğü mü geldi?" dedi.

"BU KAVGA MAHKEMEDE BİTER"

Hande Yener “Bunları reklam için yaptığınız söyleniyor, ne diyorsunuz?” sorusuna ise “Ne reklamı, bu kavga mahkemede biter, o kimi dava ediyor. Paylaşımlar Google’da var. Ben de dava açıyorum tabii ki. Sonra sakın uzlaşma istemesin sakın! Bu iddialarının arkasında dursun" dedi ve hızla arabasına bindi.

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