Hande Yener: Demet Akalın'la birbirimize gıcık oluyoruz

Harçlık verdiği çiçekçinin “Seni çekemeyen ölsün abla” sözüne, “Ölmesin ama sürünsün” karşılığını veren Yener, şunları söyledi:

"DEMET İLE PROBLEMİM YOK AMA BİRBİRİMİZE GICIK OLUYORUZ"

"Demet ile hiçbir problemim yok. Düşmanı değilim. Ama birbirimize gıcık oluyoruz. Elektriğimiz tutmuyor. Daha önce uzattığım zeytin dalını kırdı, bunu yapmayacaktı. Demet’te barışçıl karakter yok. Hayatımı gözetleyip laf sokmaya çalışıyor. Hem İstanbul, hem de Bodrum’da yeni kulüpler açacağım. Bu yoğunlukta onunla uğraşamam. Hülya Avşar’ın söylediği gibi sanatçıdan dost olmuyor"