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Hande Yener muhabiri kovdurdu

Hande Yener, bir muhabir ve kameramanın kendisiyle röportaj yapmasına izin vermedi.

Haber Merkezi | 17.01.2018 - 13:26..
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İzmir'de Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nda çiçek şeklinde abiye kıyafet giyerek katılan Şarkıcı Hande Yener, kendisiyle röportaj yapmak isteyen bir muhabir ve kameramanı korumaları aracılığıyla yanına yaklaştırmadı.

"KİMİN ADAMI ONLAR BİLİYORUM"

Röportaj verirken Seren Serengil'in sunuculuk yaptığı kanalın kameramanını gören Yener, "Şu anda bu arkadaşlar benim röportajımı sabote ediyorlar. Ben o kanalla hiçbir şekilde çalışmıyorum. Kimin adamı olduklarını da biliyorum. Yasaklı elemanlar benim olduğum yere girmezlerse sevinirim" dedi.

Hande Yener muhabiri kovdurdu ViDEO

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