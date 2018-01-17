Hande Yener muhabiri kovdurdu

İzmir'de Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nda çiçek şeklinde abiye kıyafet giyerek katılan Şarkıcı Hande Yener, kendisiyle röportaj yapmak isteyen bir muhabir ve kameramanı korumaları aracılığıyla yanına yaklaştırmadı.

"KİMİN ADAMI ONLAR BİLİYORUM"

Röportaj verirken Seren Serengil'in sunuculuk yaptığı kanalın kameramanını gören Yener, "Şu anda bu arkadaşlar benim röportajımı sabote ediyorlar. Ben o kanalla hiçbir şekilde çalışmıyorum. Kimin adamı olduklarını da biliyorum. Yasaklı elemanlar benim olduğum yere girmezlerse sevinirim" dedi.

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