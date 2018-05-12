Hande Yener: Şampiyon her zaman benim

Ünlüler arasındaki çekişmeler sahnelerden, plajlara taşındı.
Eğlence sektöründen kazandıkları paraları, Bodrum plajlarına yatıran Hande Yener ile Hadise, bölgede rekabet içerisine girmişti.
İkili arasında devam eden rekabet, bu yaz sona erdi.
RUHSATSIZ HADİSE
Hadise'nin La Plaj adlı işletmesi, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle kepçelerle yerle bir edildi.
"ŞAMPİYON HER ZAMAN BENİM"
Nişantaşı'nda nişanlısı Ümit Cem Şenol ile akşam yemeği yedikten sonra soruları yanıtlayan Hande Yener, Hadise'yi kızdıracak ifadeler kullandı.
Yeni projeler üzerinde çalıştığını belirten Yener, Hadise'ye şu sözlerle gönderme yaptı: "Başkaları mekan kapatmış biliyorsunuz. Şampiyon her zaman benim"