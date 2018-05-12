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Hande Yener: Şampiyon her zaman benim

Hander Yener, Bodrum'daki plajı yıkılan Hadise'yi kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 12.05.2018 - 12:14..
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Hande Yener: Şampiyon her zaman benim

Ünlüler arasındaki çekişmeler sahnelerden, plajlara taşındı.

Eğlence sektöründen kazandıkları paraları, Bodrum plajlarına yatıran Hande Yener ile Hadise, bölgede rekabet içerisine girmişti.

İkili arasında devam eden rekabet, bu yaz sona erdi.

RUHSATSIZ HADİSE

Hadise'nin La Plaj adlı işletmesi, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle kepçelerle yerle bir edildi.

Hande Yener: Şampiyon her zaman benim

Hande Yener: Şampiyon her zaman benim

"ŞAMPİYON HER ZAMAN BENİM"

Nişantaşı'nda nişanlısı Ümit Cem Şenol ile akşam yemeği yedikten sonra soruları yanıtlayan Hande Yener, Hadise'yi kızdıracak ifadeler kullandı.

Yeni projeler üzerinde çalıştığını belirten Yener, Hadise'ye şu sözlerle gönderme yaptı: "Başkaları mekan kapatmış biliyorsunuz. Şampiyon her zaman benim"

Hande Yener: Şampiyon her zaman benim

Hande Yener: Şampiyon her zaman benim

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