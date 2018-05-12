Hande Yener: Şampiyon her zaman benim

Tek kolu olan çocuk kendi potasından aldığı topu, rakiplerinden muhteşem hareketlerle sıyrıldıktan sonra baskete çevirdi.

Tek kolu ile muhteşem bir basket attı

ABD'nin başkenti Washington'da Yunus Emre Enstitüsü Washington Şubesi tarafından organize edilen Sultan Bestekarlar konseri, sanatseverler tarafından beğeniyle karşılandı.

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Kedinin elinden yaptığı zeki hamleyle kurtulan fare

Zeki fare, kendisini köşeye sıkıştıran bir adam ve bir kedinin elinden, yaptığı seri bir hamleyle kurtulmayı başarıyor.