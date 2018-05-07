taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.300
USD
4,2611
EURO
5,0852
ALTIN
179,90
PETR
75,5300

Hane halkı yurt içi turizm istatistikleri açıklandı

Yurt içinde ikamet eden 10 milyon 773 bin kişi seyahate çıktı.

İHA | 07.05.2018 - 10:20..
  1. Haberler
  2. Seyahat

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı dördüncü çeyrek (Ekim-Aralık) ve yıllık hanehalkı yurt içi turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan dördüncü çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 10 milyon 773 bin kişi seyahate çıktı.

Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 28,8 artarak 13 milyon 770 bin seyahat olarak gerçekleşti.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde, toplam seyahat sayısı bir önceki yıla göre yüzde 12,8 artarak 77 milyon 179 bin olarak gerçekleşti.

SEYAHATE ÇIKANLAR, ORTALAMA 403 TL HARCADI

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 92 milyon 536 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,7 gece, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 403 TL oldu.

Bu yılda seyahate çıkanların yaptıkları toplam geceleme sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9,8 artarak 665 milyon 194 bin olarak gerçekleşti. Ortalama geceleme sayısı 2017 yılında 8,6 gece, seyahat başına ortalama harcama ise 457 TL oldu.

Hane halkı yurt içi turizm istatistikleri açıklandı

SEYAHATE ÇIKANLAR, 5 MİLYAR 548 MİLYON 416 BİN TL HARCADI

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 39,8 artarak 5 milyar 548 milyon 416 bin TL olarak gerçekleşti. Bu yılda, yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam seyahat harcamaları geçen yıla göre yüzde 25,9 artarak 35 milyar 305 milyon 804 bin TL oldu.

Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Bu harcamaların yüzde 97,9’unu 5 milyar 432 milyon 242 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 2,1’ini ise 116 milyon 174 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Yıllık olarak değerlendirildiğinde yurt içi turizm harcamasının yüzde 91,8’ini 32 milyar 405 milyon 882 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 8,2’sini ise 2 milyar 899 milyon 922 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu.

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 73,6 ile ilk sırada yer aldı. Seyahate çıkış sebeplerinde ikinci sırada yüzde 8,7 ile ’gezi, eğlence, tatil’, üçüncü sırada ise yüzde 8,4 ile ’sağlık’ yer aldı. Seyahate çıkış amaçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise, yüzde 67,5 ile ’yakınları ziyaret’ birinci sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 20,7 ile ’gezi, eğlence, tatil’, üçüncü sırada ise yüzde 5,8 ile ’sağlık’ amacıyla yapılan seyahatler yer aldı.

SEYAHATE ÇIKANLAR EN ÇOK ARKADAŞ, AKRABA EVİNDE KALDI

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 67 milyon 892 bin geceleme sayısı ile en çok ’arkadaş, akraba evinde’ kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 15 milyon 725 bin geceleme ile ’kendi evi’ yer alırken, ’otel’ 4 milyon 604 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı. Konaklama türleri yıllık olarak değerlendirildiğinde, seyahate çıkanlar 477 milyon 322 bin geceleme sayısı ile en çok ’arkadaş, akraba evinde’ kaldı. İkinci sırada 104 milyon 726 bin geceleme ile ’kendi evi’ yer alırken, ’otel’ 43 milyon 214 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Doğa tutkunları Van'da
Türkiye’nin kuş cennetlerinden olan Erçek Gölü ile milyonlarca martıya ev sahipliği yapan Adır Adası ve tarihi Akdamar Adası doğa tutkunlarını adeta mest ediyor.
İngiltere turist vizesi
Avrupa’da olmasına rağmen Schengen vizesiyle seyahat edemediğimiz İngiltere’nin baş ağrıtan 'turistik vize' başvuru sürecini ele alıyoruz.
Lanetli olduğu için popüler olan 5 otel
Eğlence anlayışınız perili oteller ve akşamları garip sesler duymaksa, bu ürkütücü hikayeleri olan tatil yerleri kesinlikle tüylerinizi ürpertecek…
Size bavul hazırlatacak 5 yaz festivali
Gözü bayram tatilinde olanlara, yıllık izin bekleyenlere, ‘para var plan yok’ diyenlere Avrupa’nın altını üstüne getirecekleri bir festival programı hazırladık.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya Türkiye için S-400 üretimini hızlandırdı

Rusya Türkiye için S-400 üretimini hızlandırdı

79
Fransa Trump'ın skandal hareketine sert çıktı

Fransa Trump'ın skandal hareketine sert çıktı

38
İngiliz Times'ın favorisi Erdoğan

İngiliz Times'ın favorisi Erdoğan

166
İnce: Ayetel Kürsi'yi en çabuk ben ezberledim

İnce: Ayetel Kürsi'yi en çabuk ben ezberledim

291
AK Parti'nin yaptırdığı anketin sonuçları

AK Parti'nin yaptırdığı anketin sonuçları

125
Genç öğrenci taburcu olduktan sonra hayatını kaybetti

Genç öğrenci taburcu olduktan sonra hayatını kaybetti

41
Sow maç sonu ağladı

Sow maç sonu ağladı

121