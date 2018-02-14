Hangi ülkenin vize ücreti ne kadar

Diplomatik ve ticari ilişkiler gereği 113 ülkeyle vize uygulaması kaldırıldı. Fakat başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeyle vize sıkıntısı yaşıyoruz.

SCHENGEN VİZESİ

Avrupa ülkelerinin kendi aralarında vize sınırlarını kaldırmasıyla Schengen bölgesi oluştu. Bu bölgeyi; Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, İsveç, İzlanda, Letonya, Litvanya, Lüksenburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan oluşturuyor. Schengen vizesi almak için ülkelerin konsolosluklarına veya yetkili vize şirketlerine başvurabilirsiniz.

Schengen Vize Ücreti: 60 Euro - (Bu fiyata ek ücretler dahil değildir.)

İNGİLTERE VİZESİ

İngiltere, vize verirken geçerli olacağı yıllara göre vize ücretini belirliyor.Kısa süreli 6 aylık vize 113 dolar, 2 yıllık 439 dolar, 5 yıllık 780 dolar, 10 yıllık 978 dolar.

KANADA VİZESİ

Kanada vize başvurusu da konsolosluk ve büyükelçiliklerde yapılabiliyor.Tek girişli vize için 75 Kanada doları, çoklu girişli vize için 150 Kanada doları ödeyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

ÇİN VİZESİ

Çin vize konusunda farklı bir prosedür uyguluyor.Vize fiyatları şu şekilde: 3 aylık tekli giriş 58 dolar, 3 aylık çift giriş 87 dolar, 6 aylık çoklu giriş 116 dolar, 12 aylık tekli giriş 195 dolar.

ABD VİZESİ

Vize ücreti en pahalı olan ülkelerden arasında olan ABD, başvurular için telefonla randevu ve aracı bir kurum tercih etmiyor, vize için online başvuru yapmalısınız. Amerika vizesi genellikle 10 yıllık çıkar, fakat kendinizi '10 yıllık vize alacağım' diye şartlamayın, çünkü verilecek süre tamamen ülkenin inisiyatifinde.

ABD vize ücreti: 160 dolar.

ÜŞENGEÇSENİZ 113 VİZESİZ ÜLKE VAR

Eğer üşengeçseniz ve vize için istenilen belgeleri toplamayı istemiyorsanız, vizesiz olan 113 ülkeyi tercih edebilirsiniz. İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen 113 ülke:

Andorra, Antigua-Barbuda, Arjantin, Arnavutluk, Bahamalar, Bahreyn (Sınırda 14 Gün), Barbados, Belarus, Belize, Bolivya, Bosna Hersek, Brezilya, Britanya Virjin Adaları, Botswana, Cook Adaları, Dominik Cumhuriyeti, Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Endonezya, Ermenistan, Fas, Fiji, Filipinler, Filistin, Gambiya, Guatemala, Gürcistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Haiti, Honduras, Hong Kong, Irak, İran, Jamaika, Japonya, Kamboçya, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kenya (e-vize şart), Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kolombiya, Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Kosova, Kosta Rika, Kuveyt, Libya, Lübnan, Makau Özel İdare Bölgesi, Makedonya, Maldivler, Malezya, Meksika (e-vize), Moldova, Mauritus, Moğolistan, Mozambik, Nikaragua, Niue, Palau Cumhuriyeti, Panama, Palau, Paraguay, Peru, Ruanda, Samoa, Saint Vincent ve Grenadinler Adaları, Saint Kitts ve Nevis Adaları, Saint Lucia, Singapur, San Marino, Santa Lucia, Sırbistan, Sudan, Sri Lanka (e-vize), Swaziland, St. Vincent-Grenadines, Suriye, Şili, Şeyseller, Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Tayvan, Trinidad ve Tobago, Tunus, Turks ve Caicos Adaları, Tuvalu, Ukrayna, Umman, Uruguay, Ürdün, Vanuatu, Venezuela, Vatikan, Zambiya.