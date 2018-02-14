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Hangi ülkenin vize ücreti ne kadar

Bir ülkeye seyahat etmeye karar verdiğinizde karşınıza çıkan en önemli sorun vize almak ve işin maddi tarafı olan vize ücreti.

Haber Merkezi | 14.02.2018 - 14:59..
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Diplomatik ve ticari ilişkiler gereği 113 ülkeyle vize uygulaması kaldırıldı. Fakat başta Avrupa ülkeleri  olmak üzere birçok ülkeyle vize sıkıntısı yaşıyoruz.

SCHENGEN VİZESİ

Avrupa ülkelerinin kendi aralarında vize sınırlarını kaldırmasıyla Schengen bölgesi oluştu. Bu bölgeyi; Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İtalya,  İspanya, İsveç, İzlanda, Letonya, Litvanya, Lüksenburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz,  Slovakya, Slovenya ve Yunanistan oluşturuyor. Schengen vizesi almak için ülkelerin konsolosluklarına veya  yetkili vize şirketlerine başvurabilirsiniz.

Schengen Vize Ücreti: 60 Euro - (Bu fiyata ek ücretler dahil değildir.)

Hangi ülkenin vize ücreti ne kadar

İNGİLTERE VİZESİ

İngiltere, vize verirken geçerli olacağı yıllara göre vize ücretini belirliyor.Kısa süreli 6 aylık vize 113 dolar, 2 yıllık 439 dolar, 5 yıllık 780 dolar, 10 yıllık 978 dolar.

Hangi ülkenin vize ücreti ne kadar

KANADA VİZESİ

Kanada vize başvurusu da konsolosluk ve büyükelçiliklerde yapılabiliyor.Tek girişli vize için 75 Kanada doları, çoklu girişli vize için 150 Kanada doları ödeyerek başvuruda  bulunabilirsiniz.

Hangi ülkenin vize ücreti ne kadar

ÇİN VİZESİ

Çin vize konusunda farklı bir prosedür uyguluyor.Vize fiyatları şu şekilde: 3 aylık tekli giriş 58 dolar, 3 aylık çift giriş 87 dolar, 6 aylık çoklu giriş  116 dolar, 12 aylık tekli giriş 195 dolar.

Hangi ülkenin vize ücreti ne kadar

ABD VİZESİ

Vize ücreti en pahalı olan ülkelerden arasında olan ABD, başvurular için telefonla randevu ve aracı bir  kurum tercih etmiyor, vize için online başvuru yapmalısınız. Amerika vizesi genellikle 10 yıllık çıkar, fakat kendinizi '10 yıllık vize alacağım' diye şartlamayın, çünkü verilecek süre tamamen ülkenin inisiyatifinde.
ABD vize ücreti: 160 dolar.

Hangi ülkenin vize ücreti ne kadar

ÜŞENGEÇSENİZ 113 VİZESİZ ÜLKE VAR

Eğer üşengeçseniz ve vize için istenilen belgeleri toplamayı istemiyorsanız, vizesiz olan 113 ülkeyi  tercih edebilirsiniz. İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen 113 ülke:

Andorra, Antigua-Barbuda, Arjantin, Arnavutluk, Bahamalar, Bahreyn (Sınırda 14 Gün), Barbados, Belarus,  Belize, Bolivya, Bosna Hersek, Brezilya, Britanya Virjin Adaları, Botswana, Cook Adaları, Dominik  Cumhuriyeti, Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Endonezya, Ermenistan, Fas, Fiji, Filipinler, Filistin,  Gambiya, Guatemala, Gürcistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Haiti, Honduras, Hong Kong, Irak, İran, Jamaika,  Japonya, Kamboçya, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kenya (e-vize şart), Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk  Cumhuriyeti, Kolombiya, Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Kosova, Kosta Rika, Kuveyt, Libya, Lübnan, Makau  Özel İdare Bölgesi, Makedonya, Maldivler, Malezya, Meksika (e-vize), Moldova, Mauritus, Moğolistan,  Mozambik, Nikaragua, Niue, Palau Cumhuriyeti, Panama, Palau, Paraguay, Peru, Ruanda, Samoa, Saint Vincent  ve Grenadinler Adaları, Saint Kitts ve Nevis Adaları, Saint Lucia, Singapur, San Marino, Santa Lucia,  Sırbistan, Sudan, Sri Lanka (e-vize), Swaziland, St. Vincent-Grenadines, Suriye, Şili, Şeyseller,  Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Tayvan, Trinidad ve Tobago, Tunus, Turks ve Caicos Adaları, Tuvalu,  Ukrayna, Umman, Uruguay, Ürdün, Vanuatu, Venezuela, Vatikan, Zambiya.

Hangi ülkenin vize ücreti ne kadar

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