Hapishane bilgisayarına sızan hacker tutuklandı

ABD'nin Michigan eyaletinde, neredeyse filmlere konu olacak bir olay yaşandı. Olayın kahramanı Konrads Voits, hapishanenin bilgisayar sistemine girerek arkadaşının tahliyesini erkene almak için basit bir hack operasyonu yaptı. Fakat yakayı kurtaramadı.

Sunucuya sızan Konrads Voits, mahkum dosyalarına ulaşarak arkadaşının tahliyesini erken bir tarihe çekti. Hapishanenin bilgi işlem (IT) çalışanları sistemde bir terslik olduğunu anladı ve sızıntının kaynağını araştırmaya başladı. Ayrıca sistemde bazı tarihlerin de değiştirildiğini öğrendiler.

7 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALDI

Arkadaşını hapishaneden kurtarmak isteyen 27 yaşındaki Konrads Voits, kısa süre içinde tespit edilerek hakkında soruşturma başlatıldı. Voits, başta arkadaşının tahliye tarihini değiştirmesi olmak üzere, 1.600'den fazla ilçe çalışanının kullanıcı adı, şifre, e-posta ve kişisel bilgilerini çalmak suçundan 7 yıl 3 ay hapis cezası ve 235.488 dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.