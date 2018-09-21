Hapisten kaçtı uyuşturucuyla yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 2 uyuşturucu satıcısı uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı.

3 YIL 6 AY CEZASI VAR

Narkotik Şubeye bağlı polis ekipleri uyuşturucu madde satan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Kullanıcı iki şahıs üzerinden 1 paket 0.17 gram eroin maddesi ve 3 paket halinde 0.50 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucuları sattığı tespit edilen Ertuğrul S. yakalandı ve şahsın ikametinde yapılan aramalarda defter kağıdına sarılı 10.90 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Yakalanan Ertugrul S.’nin 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve şahsın cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Gözaltına alınan uyuşturucu satıcısı sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.