Harabe halindeki 400 yıllık hamam ayağa kaldırılıyor

Harput’un tarihi mirasını canlandırmak için Elazığ Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) tarafından projelendirilen 17. yüzyıl yapısı olan 400 yıllık Hacı Yunus Bey Hamamı’nda kazı ve sondaj çalışmaları başladı.

SENEYE UYGULANACAK

450 metrekarelik alanda devam eden ve Harput Kalesi yolu ile Sara Hatun Camii'nin yanında yer alan hamamın kazılarında, 10 kişilik ekip yer alıyor.

2 ay sürecek olan çalışmaların ardından çizilecek olan restorasyon projesinin Diyarbakır Koruma Bölge Kurulu’na gönderileceği ve projenin 2019 yılının Mayıs ayında uygulanacağı bildirildi.

"KALINTILARI GÜN YÜZÜNE ÇIKARTACAĞIZ"

Harput’ta bulunan Hacı Yunus Bey Hamamı’nda arkeolojik kazı çalışmasını başlattıklarını belirten KUDEP Birim Sorumlusu Kadir Atıcı, "Biz bu çalışma neticesinde hamamının öncelikle yıkılan temel kalıntılarını gün yüzüne çıkartacağız. Bu yapıların diğer kısımları, müştemilat mekanları da kazılardan sonra ortaya çıkacak. Daha sonra burada röleve ve restorasyon projelerini çizerek bu yapıyı da çevre düzenlemeyle birlikte ayağı kaldırmış olacağız. Harput’un UNESCO dünya geçici miras listesine girmesiyle , burada yapmış olduğumuz çalışmalar elimizi güçlendirmektedir" dedi.

400 YILLIK HAMAM KAZISI

10 kişilik ekiple çalışmalara devam ettiklerini aktaran Kadir Atıcı, "KUDEP’ten uzmanlar ve Elazığ Etnografya ve Arkeoloji Müzesi’nden yetkili arkadaşların nezaretinde burada çalışmalar 1 ay devam edecek. Bu yapıyı, 17. Yüz yıl yapısı olarak ifade etmekteyiz. İshak Sunguroğlu, Harput Yollarında kitabında bahsederken Hacı Yunus Bey Hamamı diye ifade etmektedir. 400 yıllık bir hamamın kazısını yapmaktayız. Kazı neticesinde şuanda köhne ve harap halde olan alan, tamamıyla canlandırılmış duruma getirilecektir. Bu çalışmalara neticesinde gelen yerli ve yabancı turistler yapıyı görmüş olacaklar." diye konuştu.



