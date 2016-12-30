Harbiye Açıkhava Sahnesi yıkılmayacak

Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nu yenileme projesi için hazırlıklar başladı. Projenin mimarı Tuncer Çakmaklı, açıkhava tiyatrosunun yıkılmayacağını açıkladı.

PROJENİN HAZIRLANMA TARİHİ 1 MAYIS

Proje için ilk adım geçtiğimiz haftalarda atıldı. “Harbiye Açıkhava Tiyatrosu yeni kullanım projesi ve ilave yapıları projeleri” için İBB'nin şirketlerinden BİMTAŞ, 15 Aralık'ta ihaleye çıktı. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 450 bin lira olarak belirlenen ihaleye 5 teklif geldi.

İhaleyi 1 milyon 240 bin liralık teklif ile bir şirket kazandı. Sözleşme ihaleden bir gün sonra 16 Aralık günü imzalandı. Projenin hazırlanması için son tarih 1 Mayıs 2017 olarak belirlendi.

AÇILIR- KAPANIR TAVAN İNŞA EDİLECEK

Açıkhava tiyatrosunun kullanımını yılın tamamına yayacak bir çalışma yaptıklarını ifade eden Çakmaklı, “Çalıştığımız projede, kış dönemini de düşünerek açıkhavanın üstüne açılır-kapanır bir sistem planlıyoruz. Dikkatli bir mimarlık süreci işliyor. Kullanım kalitesi arttırılacak. Artık konser turneleri bir yıl önceden belirleniyor. O gün geldiğinde yağmur yağarsa sorun çıkıyor. İnsanlar artık konfor düşkünü. Akıllı bir çözüm üreteceğiz. Harbiye Açıkhava Tiyatrosu hem varlığını korusun, hem de geleceğe taşınsın istiyoruz" ifadelerini kullandı.